半导体行业协会（SIA）预测，美国对其国内芯片行业的大规模投资将在十年内获得回报，在与波士顿顾问集团合作的研究指出，到2032年产能将增长203%。

关键是，SIA和顾问公司的研究表明，美国将很快在使用小于10纳米工艺生产先进芯片方面占主导地位，预计到2032年将占据全球产能的28%。

SIA表示，美国在2022年推出《新片和科技法案》时几乎没有这种先进的逻辑芯片份额，该计划旨在投资520亿美元以重振其国内硅产业。

SIA总裁和首席执行官John Neuffer表示，美国的投资使国家“走上了努力加强国内半导体生产和研发的道路”，但也补充说，必须做更多才能“完成工作”。

SIA和波士顿顾问集团的研究表明，美国在全球芯片产能的份额将从2022年的10%增加到2032年的14%。该协会表示，这是国家大规模资助计划的直接结果，如果没有该计划，美国份额将下降。

除了强调美国在全球制造能力放main呈现增长态势外，但是研究表明，对中国公司的打压将会取得成果：日经亚洲报道称，中国在先进逻辑产能方面的份额到2032年将占2%。

SIA建议，将需要更多的美国立法通过解决“无法绕开的供应链薄弱”以及继续建立生产能力使国家“走上正轨”。

它还希望采取行动，提高美国在包括“先进逻辑”，电子设计自动化和设备领域的地位。

包括台积电、英特尔和三星在内的芯片公司均在利用美国资助计划以加强其在美国的配套设施。