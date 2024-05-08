据报道，苹果正在开发自己的芯片，以在其数据中心以运行AI软件，该项目将是期待已久的技术战略的核心。

华尔街日报（WSJ）报道称，该科技巨头的ACDC项目目标是在其服务器基础设施中使用自产的AI芯片。

华尔街日报解释称，苹果正在开发一款服务器芯片，可能专注于运行推理AI模型代替包括英伟达在内的供应商开发的训练模型。

众所周知，苹果一直在内部以及其iPhone、iPad和Mac笔记本电脑上使用自己的半导体专长。

该公司一直因在其设备上提供支持AI特性和功能方面落后而被质疑。

公司高管强调了在4月7日推出的升级版iPad Pro采用的全新人工智能（AI）M4芯片。

上周，在讨论2024年第二季度财报（截止3月30日）的电话会议上，首席财务官Luca Maestri 表示，苹果在过去五年中在AI相关的研发上的支出超过了1000亿美元。

Maestri 说，“我们显然对于生成式人工智能（GenAI）的机会感到非常兴奋，”“我们在每一个前沿都努力推进创新，而且我们为此努力了许多许多年”。

在电话会议中，首席执行官蒂姆·库克提到在定于下个月举行的苹果年度全球开发者大会上将宣布更多AI的消息。