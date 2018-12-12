加拿大收取保释金后释放华为CFO

加拿大的一家法院在收取保释金后释放了华为首席财务官孟晚舟（如图），截至开释，孟晚舟已被羁押了十天。美国总统唐纳德-特朗普表示，他可能会介入这个案子。路透社报道。

保释金的金额为1000万加元（750万美元）：孟晚舟被要求佩戴一个电子跟踪脚环，接受24小时不间断监控。她也必须保证将于2月6日参加庭审。

特朗普向路透社表示，如果有益于提升国家安全或有助于与中国达成贸易协定，他愿意介入此案。

孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，因涉嫌违反美国对伊朗贸易制裁法令于12月1日在温哥华被捕。她面临着可能被引渡到美国的处境，美国需在孟女士被捕之日起的60天内向加拿大提出正式引渡要求。

美国司法部指控，孟晚舟错误引导国际银行就Skycom Tech项目与伊朗进行交易。

贸易争端

最近几个月来由于不断升级的贸易战，中美关系已经在持续恶化，而孟晚舟被捕事件则进一步加剧了中美关系的紧张局势。

中国政府早前要求加拿大立即释放孟晚舟，并威胁表示如果未能释放，将产生严重后果。中国也在北京召见了美国驻华大使就孟女士被捕事件向驻华大使提出了抗议。

华为发布的一份声明指出，“我们相信加拿大和美国的法律体系后续会给出公正的结论”。

除高管被捕以外，这家位于深圳的设备制造商上周连续遭到了一系列重拳冲击。有报道表示，BT公司计划在未来两年内完成该供应商的设备从其移动子公司EE的核心4G网络中剥离。而日本运营商表示他们并不准备在5G网络部署中使用中国设备。

日本政府出台了禁止政府机构使用中国造通信设备的禁令，日本运营商的表态即是随之而来。