2025年中国5G连接将占全球40%

CCS Insight预计，随着首批5G技术在韩国、日本和美国的发布，到2021年中国的5G连接数将达到1亿，迅速成为全球领导者，并将在2025年超过10亿的里程碑，占全球5G总连接数的40%。

随着通信行业在过去六个月的迅速发展，该研究公司调高了关于5G连接数的短期预计。该研究公司预计，到2020年5G的总连接数将接近6000万个（见下图，点击放大），比其2017年10月份预估的数字高出了50%。该机构还预测，到2025年全球总连接数预计将为27亿个。

CCS Insight 公司运营商首席分析师Kester Mann表示，“通信行业将会竭力探索5G投入的商业模型，但这并不影响领先型运营商们争先恐后的去发布首个网络。虽然我们担心这些将会导致我们对初始网络能力形成一个不现实的预期，竞争压力和容量需求却会促进早期部署”。

尽管业内在讨论包括自动驾驶和远程医疗等新型宽带密集应用的领域，该公司的预测显示到2025年移动宽带将占据全部5G连接数的98%。

CCS Insight预测部门副总裁Marina Koytcheva表示，这意味着5G的普及将与可兼容手机的普及息息相关。“我们认为第一款5G智能手机将会在2019年出现，但数量会极少。真正走上快车道要等到2021年，届时5G手机的全球出货量将超过3.5亿部”。