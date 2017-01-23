中国移动支付提供商面临监管冲击

研究公司TrendForce预测说，国有银行实行的客户资金使用管理新规将对中国的第三方支付提供商产生巨大的影响。

依据4月生效的中国人民银行管理规定，第三方支付公司必须将客户备付金交存至国有银行账户，且不计付利息。据《中国日报》报道，此举旨在保证客户资金安全，确保机构不挪用这些资金从事有风险的金融服务。

总部在台湾的TrendForce估计这项政策将导致包括支付宝和微信支付在内的第三方支付公司将5000亿元（731亿美元）置于中央政府监管下。

这家研究公司预测，这项措施对中国移动支付公司是一次沉重的打击，他们将不能使用这些资金产生利息或扩大自己的业务。TrendForce在一份声明中特别提到支付宝，认为支付宝的创收策略大部分是中国人民银行新规所禁止的。

TrendForce分析师Yvette Lin表示：“备付金是来自客户账户的在结算期暂时保存在支付公司的钱。支付公司目前可以对这些资金收取利息，或用它们发展自己的业务。”

“中国的监管新规将严重制约第三方支付行业的发展，因为服务提供商依赖这些资金扩张和生存。”

该公司还认为上周宣布的解除在中国使用二维码的限制的决定将进一步夺取移动支付提供商的主动权，因为传统银行将更容易创建自己的移动支付服务。

中国政府本周详细说明了旨在支持国家电信市场的更多计划。与此同时，中国国家互联网信息办公室要求所有应用商店在中国必须登记，确保消费者受到充分的保护。