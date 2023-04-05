苹果为印度零售店开张预热

为继续促进销售增长并将印度打造为主要制造基地，苹果发布计划称在印度开设的首家零售店即将开幕。

这家苹果手机制造商在其官网发布计划称苹果印度旗舰店即将首秀，并上传了一张在孟买购物中心的零售店的图片，这家购物中心由Jio Platforms董事长Mukesh Ambani所有。

作为公告的一部分，这家科技巨头表示将突出印度主题的营销节目，但苹果并未透露该零售店的正式开幕日期，仅表示称该零售店“即将”开业。

苹果目前通过印度的本土代理商来营销其产品，有传闻称苹果正在印度首都新德里开设另一家零售店。

在印度开设零售店是苹果公司更加关注印度市场布局的一部分，苹果首席执行官蒂姆库克在近期的营收电话会议中指出，苹果已在“重点关注”印度市场。

彭博社报道称，在完成对全球业务部门的重新改组后，苹果开始扩大在印度的足迹。

据报道称，自2022年12月开始从中国转出产能后，苹果将印度列为产能转出目标国，彼时中国因Covid-19（冠状病毒）新冠疫情锁城严重冲击了制造工厂的产能。

在今年早些时候，有报道称印度巨头塔塔集团已签署了收购台湾制造商纬创集团旗下一家苹果组装工厂的协议。

据报道称，苹果近期要求鸿海精密（富士康）印度分公司开始在印度生产AirPods，这家制造商预计将斥资2亿美元兴建一座工厂来完成相关合约。