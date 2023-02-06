日本与荷兰拟支持美国对华芯片扩大管控新规

彭博社报道称，日本和荷兰预计会支持美国新作出的、声势浩大的限制向中国出口先进芯片制造机器的禁令，使这个努力实现芯片独立的民族雪上加霜。

该新闻社报道称，日本和荷兰代表原则上同意了延伸版限制措施，与美国政府官员的磋商于1月27日结束。

彭博社指出，日本和荷兰是一些全球顶级半导体制造设备的大本营。

此举将会给目前仍与中国有贸易往来的公司带来进一步的限制，彭博社指出，荷兰ASML公司将面临一些旧款深紫外线设备的出口管制限制，该公司当前的出口限制是不允许其向中国销售最先进极紫外线产品。

日本的东京电子、尼康和其他公司或将面临类似的限制。

研究博客Radio Free Mobile创始人Richard Windsor写道，在没有日本和荷兰支援的情况下，中国很难制造出低于20纳米的芯片，但他补充指出，从中国当前的举措可以看出许多公司已经放弃了此类制造工艺。

在原有出口管控的基础上，美国新规要求本土公司在向被认定存在国家安全风险的中国公司出口先进技术时需要获得出口许可证。

此举旨在阻止中国军方获取美国的先进技术。

中国政府已于2022年12月向世贸组织提起了关于美国芯片制裁的诉讼，有报道称中国政府已准备斥资1万亿元人民币（1474亿美元）资金池用于支持本土半导体行业发展。