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AIS因协议条款争议暂停Jasmine收购案

24 OCT 2022

在Jasmine International的一个部门股东未能批准允许AIS修改光纤网络租赁和支付的条款后，AIS开始重新考虑收购由 Jasmine International持有的宽带公司股权附带的协议条款。

Jasmine Broadband Internet Infrastructure的股东于10月18日批准了股权转让事宜，但拒绝批准允许AIS子公司终止租赁担保和市场服务协议的条款，且提高了应由Triple T Broadband付给 Jasmine Broadband Internet Infrastructure的预付租金比例。

AIS在一份股市文件中指出，该公司认为这些条款对于保持Triple T Broadband竞争能力方面是十分关键的，该公司将在重新评估后宣布下一步的措施。

AIS表示，租赁和支付条款“是需要认真重新考虑的一个实质性问题”。

Jasmine International的股东在上个月批准AIS收购Triple T Broadband 公司99.87%的股权以及Jasmine Broadband Internet Infrastructure公司19个百分点的股权。

 

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