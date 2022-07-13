推特起诉马斯克求收购

推特向埃隆-马斯克发起诉讼，要求马斯克履行此前签订的收购这家社交媒体公司的协议，并指控称马斯克拒绝履行他对推特的义务，只因这位亿万富翁签订的交易不再符合他的个人利益。

在这家社交媒体律师团队提起诉讼的几天前，马斯克认为已签署的协议中出现了多个条款的违约情况，并终止了高达440亿美元的推特收购协议。

其中的一项违约是马斯克认为推特未能向他提供足够多的相关垃圾邮件信息数据。

该公司在一份提交给美国法院的起诉书中要求马斯克必须履行协议，以每股0.54美元的价格收购推特，并提供了一份很长的“实质性违约清单”，“给推特及其业务蒙上了阴影”。

该公司在起诉书中表示，“马斯克在公众面前演出一场大戏，让推特沦为其中角色，主动提议并签署了一项有利于卖家的收购协议”，无视特拉华州合同法对各方的规定，做完这一切后，马斯克明显认为自己可以“随意改变主意，丢弃企业，扰乱运营，摧毁股东利益，然后扬长而去”。

该公司进一步指出，马斯克的电动汽车公司股价在宣布收购推特的协议后出现下跌，促使马斯克决定抽身离去。

特斯拉的股价自2021年11月的峰值已缩水超过1000亿美元。

该公司表示，“与其承受市场衰退造成的代价，随着并购协议的需要，马斯克想要将这种代价转移给推特的股东”。

在推特提交起诉书后，马斯克发布推文做出了下列回应。

在马斯克宣布终止收购协议后，面临诉讼是必然的：他甚至去激怒这家公司，并指出一旦推特提起诉讼，那么推特将被迫在法庭上披露关于垃圾信息和虚假账户的情况。