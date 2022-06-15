逆境市场重创欧洲智能手机出货量

据研究机构Counterpoint Research的数据显示，欧洲地区智能手机出货量在第一季度与去年同期相比下降了12%，该公司还预测表示，由于宏观经济环境和地缘政治环境的持续恶化，未来将面临更多挑战。

Counterpoint Research市场监控器显示欧洲第一季度智能手机出货量为4900万部，创2013年第一季度后的新低，造成这一结果的因素很多，包括当前的零部件供应短缺、中国地区抗击Covid-19（冠状病毒）疫情采取的封闭措施、持续恶化的经济环境和俄乌战争等。

Counterpoint Research副总监Jan Stryjak 在分析下降原因时认为，新的经济挑战和地缘政治挑战进一步使市场环境恶化。

他表示，“欧洲地区日益增长的通胀水平正在影响消费者的开支”，他还指出，作为俄罗斯市场排名第一和第三的智能手机供应商，三星和苹果在2022年3月就已全面中断了在俄供货。

Stryjak补充指出，这两家供应商在俄罗斯全部智能手机出货量占据约半壁江山，但仅占欧洲总体出货量6%。

Stryjak表示，“这两家供应商的撤退对欧洲地区的总体出货量影响相对较小。但是，如新材料供应商减少、价格上涨、通胀压力进一步加大和/或其他供应商也从俄罗斯撤离，那么这场战争的冲击可能会衍生更大的恶果”。

经济衰退

Counterpoint Research预计，在经济复苏前，总体经济形势更趋向于恶化，该公司还援引了其他国家面临的衰退威胁。该研究公司指出，年度出货量预计“在接下来的几个季度”将持续下滑，尤其是今年第二季度。

在今年第一季度，三星成为欧洲地区出货量的冠军，占据35%的市场份额，但与去年同期相比下降了16%。

苹果以25%的市场份额位列亚军，比去年下降了6%。小米退出前三甲，市场份额为14%，与去年同期相比下降了36%。