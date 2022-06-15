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逆境市场重创欧洲智能手机出货量

15 JUN 2022

据研究机构Counterpoint Research的数据显示，欧洲地区智能手机出货量在第一季度与去年同期相比下降了12%，该公司还预测表示，由于宏观经济环境和地缘政治环境的持续恶化，未来将面临更多挑战。

Counterpoint Research市场监控器显示欧洲第一季度智能手机出货量为4900万部，创2013年第一季度后的新低，造成这一结果的因素很多，包括当前的零部件供应短缺、中国地区抗击Covid-19（冠状病毒）疫情采取的封闭措施、持续恶化的经济环境和俄乌战争等。

Counterpoint Research副总监Jan Stryjak 在分析下降原因时认为，新的经济挑战和地缘政治挑战进一步使市场环境恶化。

他表示，“欧洲地区日益增长的通胀水平正在影响消费者的开支”，他还指出，作为俄罗斯市场排名第一和第三的智能手机供应商，三星和苹果在2022年3月就已全面中断了在俄供货。

Stryjak补充指出，这两家供应商在俄罗斯全部智能手机出货量占据约半壁江山，但仅占欧洲总体出货量6%。

Stryjak表示，“这两家供应商的撤退对欧洲地区的总体出货量影响相对较小。但是，如新材料供应商减少、价格上涨、通胀压力进一步加大和/或其他供应商也从俄罗斯撤离，那么这场战争的冲击可能会衍生更大的恶果”。

经济衰退

Counterpoint Research预计，在经济复苏前，总体经济形势更趋向于恶化，该公司还援引了其他国家面临的衰退威胁。该研究公司指出，年度出货量预计“在接下来的几个季度”将持续下滑，尤其是今年第二季度。

在今年第一季度，三星成为欧洲地区出货量的冠军，占据35%的市场份额，但与去年同期相比下降了16%。

苹果以25%的市场份额位列亚军，比去年下降了6%。小米退出前三甲，市场份额为14%，与去年同期相比下降了36%。

 

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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