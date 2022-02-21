欧洲委员会斥资60亿欧元加入太空竞赛

欧洲委员会（EC）宣布了一项总额为60亿欧元的投资计划，计划开发一套新型卫星系统为欧洲和非洲大陆提供网络连接，并支持围绕经济、安全和防务相关的关键基础设施开发和应用。

欧洲委员会指出，该机构将在2022年到2027年间提供24亿欧元的资金支持，剩余的款项将由其预算、成员国和私人投资集团共同筹措。

这套卫星系统建成后将加入到欧洲委员会的包括全球导航系统伽利略和地球观测系统哥白尼在内的其他主要卫星系统中。该项目计划将于2023年启动。

欧洲委员会解释称，该机构希望使用太空连接作为欧洲大陆的“战略资产”，以保证欧洲大陆的快速恢复能力，维护技术主权和竞争性，确保人口和业务实现快速连接。

根据该项目，将对卫星系统信号进行加密，同时也提供“战略利益相关地理区域的连接”，减少对中国产基础设施的全球依赖程度。

欧洲委员会负责内部市场的委员Thierry Breton表示，除“经济增长，自身安全和地缘政治权重”以外，太空在日常生活中已经在发挥着日益重要的作用。他补充表示，这项泛欧洲的项目有利于众多初创企业，使欧洲大陆整体“走在技术创新的前沿”。

太空安全

随着欧洲委员会该项目的发布，这套系统将与其他商用卫星系统展开竞争，其中也包括亚马逊的Kuiper项目和SpaceX的星链项目。

欧洲委员会表示，随着进入轨道的卫星数量呈指数倍增长，该委员会也曾就太空交通提出过管理法规以提升管理水平。

欧洲委员会的目标是凭借立法来保护其资产安全，并通过构建全球合作关系来构建一个安全、可靠、可持续使用的太空。