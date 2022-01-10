华为蓄势待发迎接2022年新挑战

华为轮值董事长郭平（如图）在华为内部的新年致辞中强调了公司的积极发展，指出华为公司运营商业务在2021年保持稳定，企业业务录得稳定增长，但预计公司总营业收入与去年同期相比将下降28.9%，为6340亿元人民币（999亿美元） 。

受美国贸易制裁影响，华为消费者业务在2021年第四季度的营业额继续下挫，在华为拆分子品牌荣耀手机后，其智能手机销量锐减。

郭平承认，2022年将 “充满挑战”，并解释称华为不会因为外部环境变化，就改变自己的“理想和追求”。在未来我们将继续投入，为客户和合作伙伴创造价值。

他指出，成本节约不会为持续生存铺平道路，“只有通过战略投入，我们才能变得更大强大，创造一个属于我们的未来”。

该高管补充指出，华为终端业务迅速扩展，进入到芯片供应不受限制的新业务领域中。

由于众多国家针对华为发布了限制核心通信和手机业务的贸易限制和设备禁令，华为采取了多样化战略，进军汽车领域。华为在上周表示，首款搭载鸿蒙操作系统的电动汽车将于2月份开始交付。

研发投入

华为在EU研究院的首席代表Tony Jin在一份声明中指出，华为已位列全球私人领域投资者排行榜第二名，数据引用自欧盟工业研发投入记分榜2021.

华为在2020年的研发投入为1419亿元人民币，占其总营业收入15.9%。

华为2021年前三季度营业收入为4558亿元人民币，下降了32%。2020年营业额为8910亿元人民币，增长了3.8%。