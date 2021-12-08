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澳大利亚在低频段频谱拍卖中募得数十亿澳元

08 DEC 2021

澳大利亚运营商Optus和澳洲电信扩大了其全国频谱储备量，耗资21亿澳元（15亿美元）在该国最近一次的频谱拍卖中获得了850MHZ和900MHZ频段。

Optus获得了900MHz频段的2x25MHz频谱，价值15亿澳元，而澳洲电信获得了850MHz频段的2x10MHz频谱，价值6.16亿澳元。

Optus首席执行官Kelly Bayer Rosmarin在一份声明中称赞了此次“竞争性的拍卖过程，它还提供了更公平的关键低频段频谱持有度”。

澳洲电信表示，其获得的低频频谱是在政府规定限制下所允许竞标的最大配额。它在主要城市拥有2x40MHz的低频频谱，在区域和偏远地区则拥有2x45MHz频谱。

澳大利亚通信和媒体管理局（ACMA）表示，Optus赢得了16个标段中的12个，其中两个的中标价与事前厘定的价格相同，两个1MHZ的标段获得自动分配赢得900MHZ配额。

澳大利亚通信和媒体管理局（ACMA）代理主席Creina Chapman表示，这些频谱旨在支持4G和5G网络部署。

澳大利亚通信、城市基础设施、城市和艺术部长Paul Fletcher表示，“此次拍卖的结果在确保所有澳大利亚人都能分享5G红利方面是一个重要里程碑”。

所拍卖的频谱许可证将于2024年7月1日开始生效，有效期为20年，而之前分配的期限为15年。

ACMA在今年4月拍卖了26GHz毫米波频谱。

 

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