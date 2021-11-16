高通为元宇宙推出AR平台

高通宣布推出头戴式AR开发者套件骁龙Spaces，这款平台可用于创建增强现实应用案例或新增AR功能到现有安卓应用上。

这家芯片制造商表示，骁龙Spaces平台是基于当前XR1和XR2 5G平台开发的，主要特性包括空间映射与空间网格、遮挡、平面探测、本地锚点及其持久性、场景理解等。

此外，高通还表示，这一平台也将融合高通新近收购的两家公司的专业技术能力。HINS SAS及其全资子公司Clay AIR将带来手部追踪和手势识别技术，Wikitude也将贡献其物体和图像识别及追踪技术。

高通副总裁兼XR业务总经理Hugo Swart告诉报道人员称，随着这项技术的发展，“头戴式AR设备将取代我们所拥有的所有屏显产品”。他在一次吹风会上预测表示，“我们将进入一个2D屏显真正消失的世界”。

一批重量级科技公司高管也认可Swart关于未来虚拟世界和现实世界进行3D融合的预测，这其中包括微软首席执行官Satya Nadella以及脸书创始人马克-扎克伯格，扎克伯格最近参考元宇宙的英文拼写将脸书更名为Meta。

现实世界

高通表示，联想旗下的ThinkReality A3智能眼镜以及摩托罗拉的一款智能手机将成为骁龙Spaces平台的首批商业案例用户。这家芯片制造商补充表示，小米和Oppo也计划支持骁龙Spaces平台，计划在明年春季开始大范围应用。

高通还指出，包括德国电信、T-Mobile US和NTT DOCOMO在内的移动运营商们也将成为其合作伙伴，预计他们将会融入AR眼镜到其智能手机上，支持骁龙Spaces平台的商业化应用。

T-Mobile US技术总裁Neville Ray表示，“AR眼镜将为企业用户和消费者带来真正的影响，但首先我们需要建立一个能帮助新应用落地的开发者生态系统，而骁龙Spaces平台是实现这一目标的关键一步” 。

高通目前支持多个当前3D场景来构建一个开发者生态系统，其中也包括由Epic Games, Unity 和Niantic所创建的场景。该公司解释称，Niantic本周发布了一个名为Lightship的新平台，该平台可融入骁龙Spaces平台使开发者创建一个户外AR体验。

AR开发者也将获得高通的Pathfinder项目支持，该项目将可提供平台技术、项目融资、共同市场开发和营销，以及骁龙Spaces平台的开发者套件硬件支持等。

这家芯片制造商表示，最后，对Wikitude的收购案可为高通团队带来更多的开发者，将180个国家的15万名码农形成的社区收入囊中。

NTT DOCOMO产品部总经理Seiji Abe表示：“我们认为骁龙Spaces能够解决开发者面临的碎片化问题。XR有望改变现有模式，在5G时代构建全新的沟通文化” 。