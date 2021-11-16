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高通为元宇宙推出AR平台

16 NOV 2021
Qualcomm

高通宣布推出头戴式AR开发者套件骁龙Spaces，这款平台可用于创建增强现实应用案例或新增AR功能到现有安卓应用上。

这家芯片制造商表示，骁龙Spaces平台是基于当前XR1和XR2 5G平台开发的，主要特性包括空间映射与空间网格、遮挡、平面探测、本地锚点及其持久性、场景理解等。

此外，高通还表示，这一平台也将融合高通新近收购的两家公司的专业技术能力。HINS SAS及其全资子公司Clay AIR将带来手部追踪和手势识别技术，Wikitude也将贡献其物体和图像识别及追踪技术。

高通副总裁兼XR业务总经理Hugo Swart告诉报道人员称，随着这项技术的发展，“头戴式AR设备将取代我们所拥有的所有屏显产品”。他在一次吹风会上预测表示，“我们将进入一个2D屏显真正消失的世界”。

一批重量级科技公司高管也认可Swart关于未来虚拟世界和现实世界进行3D融合的预测，这其中包括微软首席执行官Satya Nadella以及脸书创始人马克-扎克伯格，扎克伯格最近参考元宇宙的英文拼写将脸书更名为Meta。

现实世界

高通表示，联想旗下的ThinkReality A3智能眼镜以及摩托罗拉的一款智能手机将成为骁龙Spaces平台的首批商业案例用户。这家芯片制造商补充表示，小米和Oppo也计划支持骁龙Spaces平台，计划在明年春季开始大范围应用。

高通还指出，包括德国电信、T-Mobile US和NTT DOCOMO在内的移动运营商们也将成为其合作伙伴，预计他们将会融入AR眼镜到其智能手机上，支持骁龙Spaces平台的商业化应用。

T-Mobile US技术总裁Neville Ray表示，“AR眼镜将为企业用户和消费者带来真正的影响，但首先我们需要建立一个能帮助新应用落地的开发者生态系统，而骁龙Spaces平台是实现这一目标的关键一步” 。

高通目前支持多个当前3D场景来构建一个开发者生态系统，其中也包括由Epic Games, Unity 和Niantic所创建的场景。该公司解释称，Niantic本周发布了一个名为Lightship的新平台，该平台可融入骁龙Spaces平台使开发者创建一个户外AR体验。

AR开发者也将获得高通的Pathfinder项目支持，该项目将可提供平台技术、项目融资、共同市场开发和营销，以及骁龙Spaces平台的开发者套件硬件支持等。

这家芯片制造商表示，最后，对Wikitude的收购案可为高通团队带来更多的开发者，将180个国家的15万名码农形成的社区收入囊中。

NTT DOCOMO产品部总经理Seiji Abe表示：“我们认为骁龙Spaces能够解决开发者面临的碎片化问题。XR有望改变现有模式，在5G时代构建全新的沟通文化” 。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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