GSMA呼吁开放6GHz频谱促进5G发展 - Mobile World Live

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GSMA呼吁开放6GHz频谱促进5G发展

24 MAY 2021

行业协会GSMA呼吁各国政府开放足够数量的6GHz频谱资源作为5G授权频谱使用，并发出警告称，如不能做到这一点，将危及5G技术在全球范围内的发展前景。

该行业协会强调指出，下一代网络传输速度和潜能的全面发挥主要依靠6GHz中频段的频谱，同时该协会呼吁各国政府至少将6425MHz到7125MHz范围的频谱授权给5G使用。

GSMA在一份声明中指出，6GHz频段对于运营商提供“加强的、可负担的连接”是至关重要的，通过充分解锁5G的数据传输速度和容量，有助于智慧城市、智慧交通和智慧工厂的发展。

该协会也援引咨询公司Coleago Consulting的预测称，在下一个十年中5G网络将需要使用中频段频谱中的2GHz频段来完全实现其潜能。

GSMA首席监管官John Giusti表示：“5G具备拉动全球GDP实现2.2万亿美元增长的潜能。但是，如果没有充足的6GHz授权频谱用于5G技术，实现这种增长的可能性将会显著减少”。

6GHz的使用方式

该协会也敦促各国政府在6GHz频谱的授权使用方面争取步调一致，并指出各国政府在如何使用6GHz频谱的问题上已经存在分歧：中国计划使用这一频段中的全部1200MHz频谱，欧洲正在考虑仅使用6G频谱的上半段，美国和拉丁美洲大部分地区则表示6G频谱将用于Wi-Fi和其他非授权技术。

该协会补充指出，各国政府也必须保护好回程服务，并按照各国的实际需求，在豁免许可证的前提下，使用这项技术的中立规则开放5925MHz到6425MHz之间的频谱。

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