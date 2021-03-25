Safaricom在肯尼亚发布商用5G - Mobile World Live

肯尼亚运营商Safaricom告诉Mobile World Live (MWL) 称，该运营商将于3月26日在肯尼亚发布商用5G服务，这将是该国首次全面部署下一代通信技术。

Safaricom在一份发给MWL的声明中表示，该运营商通过与诺基亚和华为合作来部署这项技术。据非洲经济日报报道，5G服务的部署将首先从肯尼亚首都内罗毕和其他数据消费较高的地区开始。

该报社指出，Safaricom部署的5G网络将是肯尼亚的第一个5G网络，并解释称，该运营商旨在通过满足日益增长的移动数据需求来抵消语音通话收益下降造成的损失。

Safaricom选择华为作为合作伙伴是值得注意的。路透社在2020年上旬曾报道称，分析师已发出警告，由于美国对这家中国供应商进行了制裁，而Safaricom与这家中国公司的关系密切，此举对该运营商与美国的贸易谈判可能会带来潜在影响。

Safaricom竞争对手Airtel Kenya 也在制定5G发布计划，该运营商在2020年11月与诺基亚签订了合作协议升级其当前的2G、3G和4G基础设施，此外也开展了新的部署。

非洲的5G

相比其他大洲，非洲的5G部署显然是滞后的。

2018年，运营商Vodacom在莱索托发布5G服务，宣布成为非洲大陆上首个发布5G服务的运营商，随后在2020年5月在南非进行了5G的部署，比国内竞争对手MTN集团的发布时间提前了一个月。

GSMA智库预计到2025年商用5G服务将出现在至少七个撒哈拉以南的非洲市场，其中包括肯尼亚、尼日利亚和南非。该智库预计，在这一时期，非洲市场的5G联结数将达到2800万个，或将占总移动联结数三个百分点。