中国联通盛赞独立组网5G进展 - Mobile World Live

中国联通董事长兼首席执行官王晓初突出强调了与竞争对手中国电信在联合5G网络共同开发方面取得的进展，表示有信心在今年第四季度发布商用独立组网（SA）5G服务。

王晓初表示，与中国电信联手合作后，中国联通“5G网络部署步伐和能力都实现了翻倍增长”，2020年上半年中国联通部署了15万座5G基站，两家公司在50座城市中的5G基站总数达到了21万座。这两家公司的目标是到2020年底在全国范围内部署30万座5G基站。

中国联通并未披露其5G用户数量。

中国联通表示，公司2020年上半年的资本性支出为126亿元人民币（18亿美元），全年的总投资额计划为350亿元人民币。王晓初指出，通过合作共建和共享网络，两家运营商将可节约共计400亿元人民币。

他还表示，通过频谱共享，中国联通通过使用低频段和中频段频谱能够实现世界上最快的网络传输速度，可高达2.7 Gb/s。

期中成绩

2020年上半年净利润与去年同期相比增长了10.1%，达到75.7亿元人民币，服务营业收入增长了4%，达到1380亿元人民币。

移动服务营业收入下降了2.8%，为765亿元人民币，数据流量营业收入增长了1.4%，语音通话营业收入下降了16.7%。设备销售额与去年持平，以12.5亿元人民币收官。

中国联通移动用户基数减少了1480万，总基数降为3095万，每用户平均收入下降了6.5%，为人民币42.90元。平均移动数据用量从2GB增长到了9.4GB。

总计网络资本性支出为258亿元人民币，高于2019年上半年的220亿元人民币。