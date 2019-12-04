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联想将物联网视为下一个增长动力

04 DEC 2019

CANALYS渠道论坛台北现场报道：联想智能设备事业部首席运营官Tu Che-Min（如图）概述了联想试图抓住联网设备机会，以在PC需求萎缩情况下刺激下一波增长的计划。

预计未来5年，传统个人电脑市场降幅高达20%，而联网设备市场预计在此期间将增长一倍甚至两倍。

他表示：“这就是我们在物联网领域继续发展壮大的重要性所在。”他补充称，该公司在服务器和企业基础设施方面的实力，为其向企业客户提供数字转型服务创造了强大的基础。

他表示，公司正在人工智能以外大举投资于智能物联网领域，专注于智能制造、医疗保健和智能零售等垂直领域。

重振手机业务

Tu表示，该公司的手机业务在2016至2017财年亏损近5亿美元后，在过去的6个季度扭亏为盈。“我们一直在运营一项盈利性业务，而不仅仅是盈亏平衡。我认为基于我们强大的PC市场地位，这对我们来说是一个巨大的机会，特别是在商业领域。”

他对该公司计划于2020年下半年发布的可折叠个人电脑进行了一番调侃。可折叠的ThinkPad X1将采用13英寸OLED屏幕，并可折叠成7英寸平板电脑。

Tu表示，联想努力平衡全球市场重心，2019年下半年，中国市场占其个人电脑和智能设备业务营收的约22%，而五年前这一比例超过60%。亚太地区占27%，其次是北美（25%）和欧洲、中东和非洲（25%）。

与移动部门一样，个人电脑部门也是联想智能设备事业部的一部分。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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