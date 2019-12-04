联想将物联网视为下一个增长动力

CANALYS渠道论坛–台北现场报道：联想智能设备事业部首席运营官Tu Che-Min（如图）概述了联想试图抓住联网设备机会，以在PC需求萎缩情况下刺激下一波增长的计划。

预计未来5年，传统个人电脑市场降幅高达20%，而联网设备市场预计在此期间将增长一倍甚至两倍。

他表示：“这就是我们在物联网领域继续发展壮大的重要性所在。”他补充称，该公司在服务器和企业基础设施方面的实力，为其向企业客户提供数字转型服务创造了强大的基础。

他表示，公司正在人工智能以外大举投资于智能物联网领域，专注于智能制造、医疗保健和智能零售等垂直领域。

重振手机业务

Tu表示，该公司的手机业务在2016至2017财年亏损近5亿美元后，在过去的6个季度扭亏为盈。“我们一直在运营一项盈利性业务，而不仅仅是盈亏平衡。我认为基于我们强大的PC市场地位，这对我们来说是一个巨大的机会，特别是在商业领域。”

他对该公司计划于2020年下半年发布的可折叠个人电脑进行了一番调侃。可折叠的ThinkPad X1将采用13英寸OLED屏幕，并可折叠成7英寸平板电脑。

Tu表示，联想努力平衡全球市场重心，2019年下半年，中国市场占其个人电脑和智能设备业务营收的约22%，而五年前这一比例超过60%。亚太地区占27%，其次是北美（25%）和欧洲、中东和非洲（25%）。

与移动部门一样，个人电脑部门也是联想智能设备事业部的一部分。