高通宣称12万亿美元5G发展机遇；发布20千兆LTE网络

在强调最大程度应用4G技术尤其是新千兆LTE网络必要性的同时，高通首席执行官Steve Mollenkopf先生称到2035年5G技术将可能带来12万亿美元的收益。

在他昨天大会的主题演讲中， Mollenkopf先生指出12万亿美元这个数字是全球5G相关产品和服务的潜在收益目标。他说仅汽车产业就能创造2.4万亿美元的收益。

作为芯片巨头的高通相信到2035年中国、韩国和日本的5G价值链可带来1.6万亿美元的经济效益，同时根据相应的时间表，上述国家将可新增1250万个就业岗位。

Mollenkopf先生说，“5G将带给我们意想不到的商机”。他宣称，目前5G标准尚未统一发布，类似澳大利亚电讯（Telstra）千兆LTE技术的发布正是在为5G技术铺路。

他阐述道，“千兆LTE就在这里。它是5G移动技术体验的基石。我们正处在第二代千兆LTE网络中。世界上有20个运营商正在部署千兆LTE网络。这是强化5G移动宽带体验的第一步”。

新品发布

同时，高通借此机会发布了一批新产品。高通发布了“第一代超音波指纹传感器”，该传感器内置在手机OLED显示屏下面，通过监控心跳速率和血流量来提供增强型的移动认证，同时也具备水下指纹功能。高通宣布将最先与中国手机制造商VIVO合作应用此技术。

高通同时也发布了面向中端智能手机和平板电脑的骁龙450移动平台。高通已与中国汽车制造商吉利公司（Volvo所有者）合作，到2020年将可以把支持4G信息娱乐系统的骁龙汽车应用平台应用到吉利汽车上。

最后，高通发布了Snapdragon Wear 1200平台，该平台可为以儿童、宠物、老人和健身追踪器为目标群体的可穿戴设备提供低功耗NB-IoT网络支持。