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高通宣称12万亿美元5G发展机遇；发布20千兆LTE网络

29 JUN 2017

在强调最大程度应用4G技术尤其是新千兆LTE网络必要性的同时，高通首席执行官Steve Mollenkopf先生称到2035年5G技术将可能带来12万亿美元的收益。

在他昨天大会的主题演讲中， Mollenkopf先生指出12万亿美元这个数字是全球5G相关产品和服务的潜在收益目标。他说仅汽车产业就能创造2.4万亿美元的收益。

作为芯片巨头的高通相信到2035年中国、韩国和日本的5G价值链可带来1.6万亿美元的经济效益，同时根据相应的时间表，上述国家将可新增1250万个就业岗位。

Mollenkopf先生说，“5G将带给我们意想不到的商机”。他宣称，目前5G标准尚未统一发布，类似澳大利亚电讯（Telstra）千兆LTE技术的发布正是在为5G技术铺路。

他阐述道，“千兆LTE就在这里。它是5G移动技术体验的基石。我们正处在第二代千兆LTE网络中。世界上有20个运营商正在部署千兆LTE网络。这是强化5G移动宽带体验的第一步”。
新品发布

同时，高通借此机会发布了一批新产品。高通发布了“第一代超音波指纹传感器”，该传感器内置在手机OLED显示屏下面，通过监控心跳速率和血流量来提供增强型的移动认证，同时也具备水下指纹功能。高通宣布将最先与中国手机制造商VIVO合作应用此技术。
高通同时也发布了面向中端智能手机和平板电脑的骁龙450移动平台。高通已与中国汽车制造商吉利公司（Volvo所有者）合作，到2020年将可以把支持4G信息娱乐系统的骁龙汽车应用平台应用到吉利汽车上。

最后，高通发布了Snapdragon Wear 1200平台，该平台可为以儿童、宠物、老人和健身追踪器为目标群体的可穿戴设备提供低功耗NB-IoT网络支持。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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