世界移动大会上海点亮移动革命聚光灯

来自100个国家超过60000名参会者将出席第七届世界移动大会上海（MWCS）。本届大会的主题是“遇见美好未来”，GSMA首席营销官Michael O’Hara解释本届主题所表达的是“移动是如何通过万物互联来实现美好未来的”。

O’Hara在接受Mobile World Daily采访时表示，本届MWCS的主题将会贯穿整个大会，“从会场到展厅，全部融入其中”。

遇见美好未来强调的是移动行业如何帮助达到联合国可持续发展目标而做出的努力，以及移动是如何“给行业带来革命、提升日常生活质量、创造令人激动的新机遇、提供希望生命线、减少不平等”的。

围着这个主题，O’Hara认为“智能互联”，即能够带来“更加智能、更加可持续发展未来”的5G技术、物联网、人工智能和大数据，将成为本届大会的主要议题。

他表示，“关于这个主题，更多的将在开幕主旨会议中听到， 在GSMA创新城市的展示中看到。这些智能互联的基石将成为今年展会中最热门的话题”。

当然，作为一个独立的话题， 5G今年也将继续是重头戏。在今天发布的GSMA 移动经济亚太地区报告中，预测2025年这一地区将成为世界上最大的5G市场，连接数将达到约6.75亿次，领头羊包括澳大利亚、中国、日本和韩国。

O’Hara认为这次大会也将重点关注技术将为消费者带来什么，技术是如何改变垂直行业领域的。

新内容

O’Hara强调，正如巴塞罗那世界移动大会一样，世界移动大会上海是一次国际性的盛会，但不可避免的会突出亚洲-太平洋区域。本次大会也将继续关注消费者因素，这是其他地区世界移动大会所不具备的。

他还着重介绍了今年大会的一些其他新特征。

新的NEXTech展厅将展示诸如虚拟现实、增强现实、人工智能和机器人的技术。继世界移动大会巴塞罗那和在洛杉矶举行的世界移动大会美洲取得成功之后，GSMA也将Women4Tech项目带到了上海。

在世界移动大会上海活动期间，大会也将与本地合作方和合作伙伴协作举行更多的活动，“为参会者带来前所未有的更广范围的体验”。

O’Hara补充道，“一个特别令人激动的活动是咪咕健身节，这是一个融合了运动、娱乐和技术的健身盛会”。

关于研讨会日程，O’Hara表示，他对新项目“领袖舞台”非常期待，这个活动将探索“塑造移动未来的广泛趋势”。

研讨会议题包括数字社会、区块链、网络安全、大数据、移动支付技术和其他话题。

本届研讨会，约有220位发言者将就七个主要的议题发表演讲：人工智能的应用、沉浸式内容&媒体、网络、技术社会、第四次工业革命、数字消费以及未来服务提供商。

O’Hara表示，“我很期待开幕式主旨演讲，移动运营商社区的领袖人物都会出席，包括中国移动和中国电信，以及巴蒂电信企业部和AT&T 业务部”。“我也期待那些从常规意义上讲不属于移动行业的公司做演讲，我们将听到壳牌中国、电通安吉斯集团、维亚康姆国际媒体网络公司及其他公司的声音”。