GSMA领导人吹响全面收割移动产业利润的集结号

GSMA领导人称，移动产业将成为未来数字变革的关键，随着移动用户的持续增长，不同的政府和经济体可以互联互通，进而带来广阔的社会效益。

在上海世界移动大会开幕日的主题演讲上，GSMA会长Mats Granryd先生着重关注了未来几年5G发展变革能够创造的机遇以及移动通信是如何推动行业更广阔发展的。他称之为第四次工业革命。

这次变革将出现数不胜数的连接，使人们具备与外部环境的关键信息进行感知及沟通的能力，转而使数字经济融入到人们生活的方方面面。

Grandryd先生称移动产业已经在驱动经济增长且正在创造着新的经济机遇。仅在亚太地区，移动产业的直接和间接就业人员约1600万，创造了1.3万亿美元的经济价值。

Grandryd先生号召政府支持移动产业发展，包括制定确保竞争的机制、建立反映市场发展的政策制度和搭建一个良好的可适应当前竞

争、投资和创新的框架平台。

他说，“特别是下面三个做法对于建设一个富裕且充满活力的数字经济至关重要，即在条件成熟的情况下及时发布统一的频谱、批准能够带动投资且保持有效竞争的兼并重组、在数字服务领域适用相同的法律法规。”

确保移动产业繁荣发展这个主题是由Sunil Bharti Mittal先生选定的，他是巴蒂电信（Bharti Airtel）主席、GSMA董事。

在演讲中，Mittal先生要求竞争监管机构出台措施使移动运营商更容易完成兼并融合，因为“移动产业需要规模化”。

他指出中国的移动市场繁荣是因为拥有三家主要移动运营商，这三家运营商已经达到一定规模。“一个拥有13亿或14亿人口的国家却只有三家运营商，从这里可以看出运营商规模有多么重要” 。

“正是由于规模庞大，你才可以降低收费；正是由于规模庞大，你才可以使人人都负担得起互联网。”

GSMA主席解释称，价格的下降对于确保全民共享移动产业红利是至关重要的，他指出世界上仍有20亿人无法连接到移动网络，这是一个巨大的数字分水岭，互联网的渗透力仍然不足，男性比女性更具备获得联网服务的能力。

Mittal先生就联合国可持续发展目标（SDGs）也给出了一个明确的警告， “如果没有移动产业的关键性支持，联合国是不可能完成这些目标的” 。SDGs指的是联合国设定的一系列到2030年需完成的社会革新和发展目标。

虽然GSMA领导人在大力号召，Mittal先生指出，移动技术已经在亚太地区的教育、医疗和农业等领域创造着社会效益。