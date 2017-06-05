采访：Oppo期望2017年实现稳健扩张

中国品牌Oppo已成为全球第四大智能手机厂商， 目前仍保持强劲发展势头。 2016年Oppo产能增加了一倍多，而今年一季度，Oppo领跑全球五大手机厂商，成为增长最快的品牌。

据IDC透露，Oppo第一季度出货量达2560万部，全球市场份额从去年的5.9%上升到7.4%。本季度，Oppo在中国以外市场实现较快增长，国际市场为公司带来近四分之一出货量。

Oppo于2008年进入手机市场 ，迅速将手机业务扩充至28国家，并于今年4月加入全球移动通信协会（GSMA）。 近日，Mobile World Live对Oppo国际移动业务销售总监Jimmy Yi（如图）进行了采访，谈及Oppo的业务增长、扩张战略及未来规划。

促使贵公司业务增长的关键因素是什么？

Oppo去年的业务增长源于公司品牌的强化及打造高品质手机的战略，同时把工作重心放在满足消费者的核心需求上。我们认为，拍照、电池/充电效率及外观设计是消费者最为关注的手机特性。

此外，我们的产品设计、生产和销售都是由我们自己来做的，确保消费者能够获得最佳的产品体验。

在过去几年中，中国手机用户换新需求为Oppo带来了巨大的商机。和以前不一样，消费者在购买手机时不单单只看价格，更多地还会关注手机的质量、创新技术和设计等。

贵公司2017的业务目标是什么？

具有竞争力的品牌从来不缺市场，即便是在市场开始萎缩的情况下，这样的品牌也能找到市场发展空间。目前，我们在国内及国际市场均处在前列，但我们仍须保持冷静的态度。Oppo从不拿数字说话，如占多大市场份额，因为我们相信，只要把每件事都做好、做到位，获利是很自然的事情。

贵公司最重要的市场是什么？今年的扩张计划是哪里？

毫无疑问，中国是我们最重要的市场，而东南亚和印度是我们主要开发的海外市场。我们会用大量时间和资源来巩固现有的主要市场，但同时，我们也会采取慢而稳的步调开拓新的市场领域。

在亚洲以外，贵公司会重点开发那些市场？

我们已经在开罗设立了营销办公室，希望能够扩大公司在中东和非洲地区的销量，其中包括埃及、阿尔及利亚、摩洛哥、肯尼亚和阿联酋。

同时，我们也已进入澳大利亚和新西兰这样的市场，目的是为将来拓展运营商主导的欧美市场积累必要的经验。

在营销方面，贵公司会继续主打自拍优化功能吗？

Oppo于2016年初开始主推“自拍专家”F系列，引领了智能手机行业自拍趋势。据市场研究公司Counterpoint发布的一季度报告显示，自拍摄像头手机印度销量实现9倍增长。Oppo在东南亚和印度市场推出了新机F3和F3 Plus，重新定义了双摄自拍概念，今年，Oppo将继续引领自拍这一趋势。

是否引入后置摄像头或自拍优化前置摄像头手机将视当地市场需求而定，未来几年，Oppo后置摄像头手机或将引入更多的海外市场。

业务快速增长的同时，贵公司面临的最大挑战是什么？

随着公司业务在全球范围内快速扩张，我们迫切需要加强跨文化的理解，更好地了解当地消费者，更好地满足他们的需求。

对于这一点，我们现在主要通过三种方法来收集消费者洞见：与专业研究机构建立合作伙伴关系、从各销售点搜集客户反馈意见、派出产品和营销团队做实地考察。

在人才吸纳方面，我们在每一个市场都争取团队本地化。比如，在印度，我们99%的员工是本地人。