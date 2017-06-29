跨行业合作是实现5G愿景的关键

爱立信高级副总裁兼数字服务市场板块负责人Ulf Ewaldsson称， 全面应用5G技术带来的潜在发展将衍生新的商业模式，未能发现这些商机是当今行业面临的最大挑战之一。

在GTI全球峰会2017与世界移动大会上海联合举行的主题演讲上， Ewaldsson先生称，产业正处在一个出现“全球全行业数字化”深度变革的边缘。

在以瑞典皇家理工学院院长的身份发言时，Ewaldsson先生称，通过使用“新型高级编程语言可以通过软件完成之前完全无法完成的事情”，使得这种转变成为可能。这种软件的发展将电信和非电信行业这 “两个世界”联结起来了。

但是，单凭技术进步并不能完全获取软件发展衍生的利益。相反，行业将“需要新型合作方式”。

Ewaldsson先生称，一些包括三重螺旋模型的概念都可用于开展新型合作。这种原用于政府、行业与大学间的“新型合作”的概念可以让之前未合作过的不同机构开展合作，因此很有借鉴意义。

更多的合作竞争

另一个关于5G时代有意义的概念是合作竞争，可以理解为，一个公司或大学公开分享其能够获得成功的知识或想法，而其竞争对手利用这些知识可以加快市场发展，因此双方都可收获长期收益。Ewaldsson先生说，“我们所推进的技术变革正在到来，合作竞争的概念是有意义的”。

在这次主题演讲中，其他发言者也讨论了这个关于合作的主题。

中国移动执行副总裁李正茂先生也强调了要想在向5G过渡中全面获利必须开展深度合作，他解释称要“迎接一个万物互联的时代”。

他说道，在从4G向5G过渡的过程中一个关键的问题是“我们如何来终止当前的时代”，云计算、智能手机和网络等先进技术随着4G的到来已经改变了人们的生活。

李先生援引了一个中国移动和中国最大汽车制造商上汽集团（SAIC Motor）的合作协议作为受GTI2.0推动的跨行业合作范例，该协议约定要进行大规模“车对万物互联”技术（V2X）试验。他说到，该协议将推动“整个汽车行业”与电信行业的合作。

上汽集团总工程师程惊雷称，上汽集团正在尝试使用技术来提升驾驶员和乘客的驾乘体验，并引进新的车型加入。

技术进步指的是未来车辆“将理解每一个车主和每一个乘客”，同时确保共享汽车的推广可减少汽车废弃物的总量。他同时指出一台车辆的每天平均使用时间仅为97分钟。