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跨行业合作是实现5G愿景的关键

29 JUN 2017

爱立信高级副总裁兼数字服务市场板块负责人Ulf Ewaldsson称， 全面应用5G技术带来的潜在发展将衍生新的商业模式，未能发现这些商机是当今行业面临的最大挑战之一。

在GTI全球峰会2017与世界移动大会上海联合举行的主题演讲上， Ewaldsson先生称，产业正处在一个出现“全球全行业数字化”深度变革的边缘。

在以瑞典皇家理工学院院长的身份发言时，Ewaldsson先生称，通过使用“新型高级编程语言可以通过软件完成之前完全无法完成的事情”，使得这种转变成为可能。这种软件的发展将电信和非电信行业这 “两个世界”联结起来了。

但是，单凭技术进步并不能完全获取软件发展衍生的利益。相反，行业将“需要新型合作方式”。

Ewaldsson先生称，一些包括三重螺旋模型的概念都可用于开展新型合作。这种原用于政府、行业与大学间的“新型合作”的概念可以让之前未合作过的不同机构开展合作，因此很有借鉴意义。
更多的合作竞争

另一个关于5G时代有意义的概念是合作竞争，可以理解为，一个公司或大学公开分享其能够获得成功的知识或想法，而其竞争对手利用这些知识可以加快市场发展，因此双方都可收获长期收益。Ewaldsson先生说，“我们所推进的技术变革正在到来，合作竞争的概念是有意义的”。

在这次主题演讲中，其他发言者也讨论了这个关于合作的主题。

中国移动执行副总裁李正茂先生也强调了要想在向5G过渡中全面获利必须开展深度合作，他解释称要“迎接一个万物互联的时代”。

他说道，在从4G向5G过渡的过程中一个关键的问题是“我们如何来终止当前的时代”，云计算、智能手机和网络等先进技术随着4G的到来已经改变了人们的生活。

李先生援引了一个中国移动和中国最大汽车制造商上汽集团（SAIC Motor）的合作协议作为受GTI2.0推动的跨行业合作范例，该协议约定要进行大规模“车对万物互联”技术（V2X）试验。他说到，该协议将推动“整个汽车行业”与电信行业的合作。

上汽集团总工程师程惊雷称，上汽集团正在尝试使用技术来提升驾驶员和乘客的驾乘体验，并引进新的车型加入。

技术进步指的是未来车辆“将理解每一个车主和每一个乘客”，同时确保共享汽车的推广可减少汽车废弃物的总量。他同时指出一台车辆的每天平均使用时间仅为97分钟。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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