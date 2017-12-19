越南向第五家运营商发放4G牌照

越南信息通信部（MIC）向越南第四大移动运营商Vietnamobile发放了该国第五张4G牌照，Vietnamobile是河内电信（Hanoi Telecom）和香港的和记黄埔亚洲电信（Hutchison Asia Telecom）的合资公司。

Vietnamobile有近500万用户，市场份额3.5%。Vietnamnet报道说，Vietnamobile尚未公布建设4G网络的战略。该新闻门户网站表示，和记黄埔亚洲电信将继续大力投资增强Vietnamobile的市场竞争力。

2016年10月，越南信息通信部向Viettel、Vinaphone、Mobifone和Gtel四家移动运营商发放了1.8GHz频段4G牌照。前三大运营商都已推出4G服务，只有390万移动用户的GTel尚未宣布何时建设自己的网络。

4月，市场领导者Viettel在越南正式推出4G服务，宣称覆盖95%的人口。这家由军方经营的运营商有5300万用户，市场份额36%，它表示在6个月内部署了36000座LTE基站。

GSMA Intelligence的数据显示，截至9月底，越南运营商共有112万4G用户：领先的Viettel约有60万用户。