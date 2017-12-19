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越南向第五家运营商发放4G牌照

19 DEC 2017

越南信息通信部（MIC）向越南第四大移动运营商Vietnamobile发放了该国第五张4G牌照，Vietnamobile是河内电信（Hanoi Telecom）和香港的和记黄埔亚洲电信（Hutchison Asia Telecom）的合资公司。

Vietnamobile有近500万用户，市场份额3.5%Vietnamnet报道说，Vietnamobile尚未公布建设4G网络的战略。该新闻门户网站表示，和记黄埔亚洲电信将继续大力投资增强Vietnamobile的市场竞争力。

201610月，越南信息通信部向ViettelVinaphoneMobifoneGtel四家移动运营商发放了1.8GHz频段4G牌照。前三大运营商都已推出4G服务，只有390万移动用户的GTel尚未宣布何时建设自己的网络。

4月，市场领导者Viettel在越南正式推出4G服务，宣称覆盖95%的人口。这家由军方经营的运营商有5300万用户，市场份额36%，它表示在6个月内部署了36000LTE基站。

GSMA Intelligence的数据显示，截至9月底，越南运营商共有1124G用户：领先的Viettel约有60万用户。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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