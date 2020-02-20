过去的一年，虽然依然面临建维投资、行业应用、商业模式、生态构建等诸多压力和挑战，5G前进的步伐依然不可阻挡，全球已经有超过60个5G网络开始提供商用服务。中兴通讯也有幸参与其中，携手超过70个运营商和数百家行业客户展开广泛实践，目前在网运行5G Massive MIMOAAU已经超过18万个，5G行业用例（user case）超过60个，涉及制造、电力、港口、交通、教育等数十个行业。

坚持创新为本，积极为产业贡献智慧

无线通讯一直是个高技术门槛且始终处于迭代演进的行业，中兴通讯始终以为客户创造价值作为创新驱动的源泉，聚焦关键领域技术突破，坚持快速商用导入，在真实场景中实现持续优化，助力运营商节约建维投资，提升资源利用率，使能商业创新，打造性价比最优的泛5G网络（泛指5G时代多制式共存网络）。

首先，超宽带、多频多模融合的全系列设备全面支持泛5G无线接入网络的极简化部署。FDD 三频UBR系列支持单扇区1+1+1的模块组合即可实现Sub 6G 4G+5G全频段组网，单站设备数量减少70%，功耗降低30%；超宽带的400M 5G AAU和300M Qcell等，充分满足运营商日趋增长的共建共享需求；全带宽多通道系列AAU/RRU，可以针对密集城区宏覆盖、一般区域宏覆盖、室内覆盖、高铁及隧道、局部热点及盲点覆盖等差异化场景实现最优性价比覆盖；all-in-one全制式IT-BBU，容量和性能业界领先，一块基带板同时支持FDD频段向NR演进，同时虚拟化架构支持能力开放，灵活支持定位、MEC等业务扩展。除此之外，中兴通讯的基站产品均支持NSA/SA双模，方便运营商网络架构灵活选择和无缝平滑演进。

除了做出最有竞争力的产品，打造性能最优的泛5G商用网络也是中兴通讯始终如一的追求。Massive MIMO作为5G最为关键的技术之一，对于网络性能表现至关重要，早在2016年，中兴通讯的Pre5G就开创性的将5G Massive MIMO技术引入4G网络，不仅给运营商带来实质性收益，同时自身也积累了大量商用经验，为5G产品的进一步优化奠定了基础。目前基于7nm芯片的中兴通讯5G AAU，内置AI自适应算法，下行16流256QAM达5.3Gbps，上行8流64QAM达1Gbps以上，交付了拉网速率超1Gbps的多个精品网，同时简化MM部署和优化流程。此外，中兴通讯还率先推出了Super DSS 、FAST等方案，其中Super DSS超越业界通用的DSS4/5频谱动态共享，实现2G/4G/5G以及3G/4G/5G三模的动态频谱共享；FAST则基于FDD和TDD时频载波聚合的业界独创技术，打破TDD和FDD双工模式，让4/5G充分在频域和时域聚合，同时实现上下行性能提升，并进一步降低空口时延。同时，中兴通讯泛在AI助力网络全方位节能降本提效，并全面支持商业创新。通过引入AI技术，我们为客户打造“能推理、会思考、自成长”的网络，实现极简极智的网络运维。

在业界普遍关心的5G节能降耗方面，中兴通讯新一代7nm芯片、GaN功放的商用，使5G设备整机能效提升50%，未来5nm芯片以及新一代GaN功放的推出将进一步提升整机能效。同时，在传统智能关断的软件节能基础上，通过AI的智能流量预测，合理调整资源分配，从而动态调整功率输出方式，进行主动能耗控制。当前，中兴智能AI节电方案已形成规模商用，根据监测数据，全网小区日平均降耗超过10%。

积极推进SA进程，使能商业创新

SA是5G目标网络已成为业界共识，只有SA才能全面发挥5G网络的价值，全面支持2C差异化服务和2B碎片化应用，真正使能5G商业模式创新。中国运营商正把SA的部署作为2020年非常重要的规模建设目标，以其巨大的建设规模将极大加速全球5G SA产业链成熟及商用进程。同时，全球其他国家，如韩国三家运营商也将SA网络商用作为2020年目标，欧洲部分运营商也在考虑直接采用SA组网方式部署5G。网络切片、MEC、云化部署等SA核心网关键价值特性已完成试点验证。主流运营商已经发布端到端网络切片管理接口规范，异厂家端到端自动化切片部署正在试点验证，2020年可成熟商用。部分主流厂商间基于商用目标的核心网IOT也已完成，可多厂家规模商用建网。目前各大芯片厂商陆续推出支持NSA/SA双模芯片，主流终端厂商推出双模手机，这意味着全球2020年大规模5G商用的时候，SA网络已经实现端到端产业链成熟。

中兴通讯一直积极推动SA商用进程，业界率先推出商用版本的基于SBA的5G Common Core版本，全面支持2/3/4/5G及固网融合接入、功能按需弹性伸缩、MEC及端到端切片智能部署，目前该版本已经在中移核心网虚拟化中全面部署。业界首推网络切片商城，通过一键式定制、部署和激活切片，实现一网使能万业，全面使能商业模式创新。在无线侧，中兴全系列产品支持SA规模部署，且NSA/SA双模基站在NSA模式只需软件升级即可导入SA。目前中兴通讯已经率先与全球多个主流运营商完成5GC充分验证测试，与中国移动在福州打造NSA&SA连片商用网络，与奥地利和记完成欧洲首个端到端网络切片，与高通及Orange实现欧洲首个基于商用X55芯片的5G first call，与高通及中国电信基于商用X55芯片，完成业界最完整端到端商用验证。

追求极致，我们一直在路上

在网络极简及节能方面，中兴通讯通过引入3D塑料阵子天线、单模陶瓷介质滤波器、及一体化设计，将实现AAU设备体积和重量的进一步大幅缩小；结合了优化算法的新一代5nm芯片将进一步实现性能提升，并且结合新一代GaN功放和新型散热材料的引入等也将大幅降低功耗。

5G已来，6G可期。中兴通讯在2018年就已成立了专门的6G研究团队，系统研究6G网络架构、新频谱、新空口以及和人工智能、区块链等技术的结合，并关注6G相关的前沿基础材料、器件等。目前已经与中国著名高校共建4个6G联合创新中心，与一些中国及全球运营商开展6G的早期交流和合作，同时在超表面、易部署、AI空口与三维连接等无线接入技术研究领域形成创新实例。

面向未来，中兴通讯追求极致的脚步从未停歇，愿与业界同仁一起，携手同心，共赢未来。