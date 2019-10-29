 GSMA负责人支持整合促进5G发展 – Mobile World Live
English
中文
日本語
한국어
Español
Français
العربية
Latest
All
MWC19 – Barcelona
MWC19 Los Angeles
Mobile 360 Eurasia 2019
Event Keynotes
Show Daily
Apps
All
Analysis
Blogs
Focus
News
Videos
Asia
All
Analysis
Blogs
News
Videos
In Brief
Devices
All
Analysis
Blogs
News
Videos
Money
All
Analysis
Blogs
News
Videos
Blog
All
Justin Springham
Chris Donkin
Yanitsa Boyadzhieva
Manny Pham
Kavit Majithia
Joseph Waring
Michael Carroll
Diana Goovaerts
MWL TV
Live
All
Mobile Mix
Relive Mobile World Live TV 2019
Interviews
Keynotes
Features
Webinars
Insight
All
Partner
Hosted
Webinars
Reports
Infographics
Partner
Hosted
Broadcast
Partner
Video
e-Books
Language
English
中文
日本語
한국어
Español
Français
العربية
Home中文

GSMA负责人支持整合促进5G发展

29 OCT 2019

MWC19洛杉矶现场报道GSMA总干事Mats Granryd（图）呼吁监管机构批准运营商的整合努力，称这样的交易对推动下一代网络投资是必要的。

Granryd在一个主旨演讲中指出，未来几年，北美运营商预计将在移动网络上投入逾3800亿美元，他还表示我们应该尽我们所能来支持这项工作。他说，批准整合工作将有助于加强这类投资，同时保持市场竞争。

上述这番话是针对美国电信运营商T-MobileSprint尽管遭到州政府官员反对，但仍在为拟议中的合并交易争取批准。两家公司成功化解了两个反对者的反对，但仍有16名司法部长参与旨在阻止该交易的诉讼。

Granryd还敦促监管机构通过对所有数字服务实施同等规则，在运营商和互联网公司之间建立公平的竞争环境，并呼吁协调国际隐私和数据保护法律。

他重申，监管机构应以合理的成本向运营商提供更多的频谱，并指出只有移动行业才能提供支持新用例和经济机会所需的连接。

我们向世界各国政府传递的信息很简单：不要贪图短期利益而扼杀长期下金蛋的鹅（长期利益）。

潜力巨大

Granryd表示，5G、人工智能、大数据的结合将从根本上改变我们的生活方式、工作方式和做生意的方式

他说，除了服务于新企业、工业和娱乐用例外，智能连接还可以增强人际关系和职业关系，并改变包括教育和医疗在内的垂直领域。

例如，他指出，大数据可以用来分析人类活动模式，预测疾病将在何处爆发，从而使卫生官员能够在疫情爆发前发起宣传活动和开设治疗中心。

以结核病为例，Granryd说，这样的行动每年可以挽救超过10万人的生命。

Author

作者

以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

Read more

精彩视频

Mobile Mix: From flicks to 5G

Feature: MWC19 Los Angeles Day2 highlights

Feature: MWC19 Los Angeles Day1 highlights

Follow Mobile World Live

Get Our Newsletter

About Us| Sales & sponsorship| Meet the team| Legal| Terms of use| Contact Us

© 2019 GSM Association. The GSMA, Mobile World Live, Mobile World Congress, and Mobile World Congress Shanghai terms and logos are trademarks of the GSM Association