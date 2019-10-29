GSMA负责人支持整合促进5G发展

MWC19洛杉矶现场报道：GSMA总干事Mats Granryd（图）呼吁监管机构批准运营商的整合努力，称这样的交易对推动下一代网络投资是必要的。

Granryd在一个主旨演讲中指出，未来几年，北美运营商预计将在移动网络上投入逾3800亿美元，他还表示“我们应该尽我们所能来支持这项工作”。他说，批准整合工作将有助于加强这类投资，同时保持市场竞争。

上述这番话是针对美国电信运营商T-Mobile和Sprint尽管遭到州政府官员反对，但仍在为拟议中的合并交易争取批准。两家公司成功化解了两个反对者的反对，但仍有16名司法部长参与旨在阻止该交易的诉讼。

Granryd还敦促监管机构通过对所有数字服务实施同等规则，在运营商和互联网公司之间建立公平的竞争环境，并呼吁协调国际隐私和数据保护法律。

他重申，监管机构应以合理的成本向运营商提供更多的频谱，并指出“只有移动行业才能提供”支持新用例和经济机会所需的连接。

“我们向世界各国政府传递的信息很简单：不要贪图短期利益而扼杀长期下金蛋的鹅（长期利益）。”

潜力巨大

Granryd表示，5G、人工智能、大数据的结合将从根本上“改变我们的生活方式、工作方式和做生意的方式”。

他说，除了服务于新企业、工业和娱乐用例外，智能连接还可以增强人际关系和职业关系，并改变包括教育和医疗在内的垂直领域。

例如，他指出，大数据可以用来分析人类活动模式，预测疾病将在何处爆发，从而使卫生官员能够在疫情爆发前发起宣传活动和开设治疗中心。

以结核病为例，Granryd说，这样的行动每年可以挽救超过10万人的生命。