华为美国首席安全官阐述网络安全担忧

MWC19洛杉矶现场报道：华为科技美国首席安全官Andy Purdy（如图，右侧）呼吁采取更加综合性的方法来制定5G标准、进行更多的产品公开测试和调整监管方式，以解决有关技术安全方面的漫长困扰。

Purdy在一场5G 辩论会上就应对当前5G挑战的问题提出了一系列的建议，他所任职的公司因安全问题长期被曝光在聚光灯下。

Purdy指出，“一些令人混淆视听的消息在美国不绝于耳”，但他承认，华为也不得不去考虑和应对其他一些政府的担忧。

他提到了3GPP的努力，3GPP在为不同的业务场景研究威胁模型，也在欧盟进行着类似的努力以构建安全架构，这都将有助于形成更深层的合力。

他补充表示，为应对3G和4G时代网络安全的威胁，移动行业已经在强化安全方面做出了许多努力，“这些都是鼓舞人心的”，但他也表示未来的道路任重而道远。

他表示，“我希望看到更多的公开测试。你可能无法发布易受攻击的信息，但我们可以进行公开的产品测试，这样就可以进行功能性的对比，安全性也可以得到对比，我们甚至可以进行直播的黑客马拉松竞赛，不需要是实时的，但需要在可控的前提下进行，这样大家就可以从信息中分享和受益”。

调整

Purdy进一步建议，各个国家都需要对行业政策进行重新思考，旧的惯例模式已经不再适合当前这种“强调风险管理和提高应变能力”的环境了。

“我认为，未来将不应再以政府管控为主，政府和企业需要共同合作来探究社会需要采取何种措施，我们需要去考虑什么，政府和企业以何种模式来共同推进研究和发展。我们需要新的监管模式”。

Purdy最后指出，与世界各国政府和私有团体的合作仍然是华为解决网络安全威胁工作的重中之重。