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HomeZTE Updates 2019-20

不懈创新，未来可及

20 FEB 2020

过去的一年，虽然依然面临建维投资、行业应用、商业模式、生态构建等诸多压力和挑战，5G前进的步伐依然不可阻挡，全球已经有超过60个5G网络开始提供商用服务。中兴通讯也有幸参与其中，携手超过70个运营商和数百家行业客户展开广泛实践，目前在网运行5G Massive MIMOAAU已经超过18万个，5G行业用例（user case）超过60个，涉及制造、电力、港口、交通、教育等数十个行业。

坚持创新为本，积极为产业贡献智慧

无线通讯一直是个高技术门槛且始终处于迭代演进的行业，中兴通讯始终以为客户创造价值作为创新驱动的源泉，聚焦关键领域技术突破，坚持快速商用导入，在真实场景中实现持续优化，助力运营商节约建维投资，提升资源利用率，使能商业创新，打造性价比最优的泛5G网络（泛指5G时代多制式共存网络）。

首先，超宽带、多频多模融合的全系列设备全面支持泛5G无线接入网络的极简化部署。FDD 三频UBR系列支持单扇区1+1+1的模块组合即可实现Sub 6G 4G+5G全频段组网，单站设备数量减少70%，功耗降低30%；超宽带的400M 5G AAU和300M Qcell等，充分满足运营商日趋增长的共建共享需求；全带宽多通道系列AAU/RRU，可以针对密集城区宏覆盖、一般区域宏覆盖、室内覆盖、高铁及隧道、局部热点及盲点覆盖等差异化场景实现最优性价比覆盖；all-in-one全制式IT-BBU，容量和性能业界领先，一块基带板同时支持FDD频段向NR演进，同时虚拟化架构支持能力开放，灵活支持定位、MEC等业务扩展。除此之外，中兴通讯的基站产品均支持NSA/SA双模，方便运营商网络架构灵活选择和无缝平滑演进。

除了做出最有竞争力的产品，打造性能最优的泛5G商用网络也是中兴通讯始终如一的追求。Massive MIMO作为5G最为关键的技术之一，对于网络性能表现至关重要，早在2016年，中兴通讯的Pre5G就开创性的将5G Massive MIMO技术引入4G网络，不仅给运营商带来实质性收益，同时自身也积累了大量商用经验，为5G产品的进一步优化奠定了基础。目前基于7nm芯片的中兴通讯5G AAU，内置AI自适应算法，下行16流256QAM达5.3Gbps，上行8流64QAM达1Gbps以上，交付了拉网速率超1Gbps的多个精品网，同时简化MM部署和优化流程。此外，中兴通讯还率先推出了Super DSS 、FAST等方案，其中Super DSS超越业界通用的DSS4/5频谱动态共享，实现2G/4G/5G以及3G/4G/5G三模的动态频谱共享；FAST则基于FDD和TDD时频载波聚合的业界独创技术，打破TDD和FDD双工模式，让4/5G充分在频域和时域聚合，同时实现上下行性能提升，并进一步降低空口时延。同时，中兴通讯泛在AI助力网络全方位节能降本提效，并全面支持商业创新。通过引入AI技术，我们为客户打造“能推理、会思考、自成长”的网络，实现极简极智的网络运维。

在业界普遍关心的5G节能降耗方面，中兴通讯新一代7nm芯片、GaN功放的商用，使5G设备整机能效提升50%，未来5nm芯片以及新一代GaN功放的推出将进一步提升整机能效。同时，在传统智能关断的软件节能基础上，通过AI的智能流量预测，合理调整资源分配，从而动态调整功率输出方式，进行主动能耗控制。当前，中兴智能AI节电方案已形成规模商用，根据监测数据，全网小区日平均降耗超过10%。

积极推进SA进程，使能商业创新

SA是5G目标网络已成为业界共识，只有SA才能全面发挥5G网络的价值，全面支持2C差异化服务和2B碎片化应用，真正使能5G商业模式创新。中国运营商正把SA的部署作为2020年非常重要的规模建设目标，以其巨大的建设规模将极大加速全球5G SA产业链成熟及商用进程。同时，全球其他国家，如韩国三家运营商也将SA网络商用作为2020年目标，欧洲部分运营商也在考虑直接采用SA组网方式部署5G。网络切片、MEC、云化部署等SA核心网关键价值特性已完成试点验证。主流运营商已经发布端到端网络切片管理接口规范，异厂家端到端自动化切片部署正在试点验证，2020年可成熟商用。部分主流厂商间基于商用目标的核心网IOT也已完成，可多厂家规模商用建网。目前各大芯片厂商陆续推出支持NSA/SA双模芯片，主流终端厂商推出双模手机，这意味着全球2020年大规模5G商用的时候，SA网络已经实现端到端产业链成熟。

中兴通讯一直积极推动SA商用进程，业界率先推出商用版本的基于SBA的5G Common Core版本，全面支持2/3/4/5G及固网融合接入、功能按需弹性伸缩、MEC及端到端切片智能部署，目前该版本已经在中移核心网虚拟化中全面部署。业界首推网络切片商城，通过一键式定制、部署和激活切片，实现一网使能万业，全面使能商业模式创新。在无线侧，中兴全系列产品支持SA规模部署，且NSA/SA双模基站在NSA模式只需软件升级即可导入SA。目前中兴通讯已经率先与全球多个主流运营商完成5GC充分验证测试，与中国移动在福州打造NSA&SA连片商用网络，与奥地利和记完成欧洲首个端到端网络切片，与高通及Orange实现欧洲首个基于商用X55芯片的5G first call，与高通及中国电信基于商用X55芯片，完成业界最完整端到端商用验证。

追求极致，我们一直在路上

在网络极简及节能方面，中兴通讯通过引入3D塑料阵子天线、单模陶瓷介质滤波器、及一体化设计，将实现AAU设备体积和重量的进一步大幅缩小；结合了优化算法的新一代5nm芯片将进一步实现性能提升，并且结合新一代GaN功放和新型散热材料的引入等也将大幅降低功耗。

5G已来，6G可期。中兴通讯在2018年就已成立了专门的6G研究团队，系统研究6G网络架构、新频谱、新空口以及和人工智能、区块链等技术的结合，并关注6G相关的前沿基础材料、器件等。目前已经与中国著名高校共建4个6G联合创新中心，与一些中国及全球运营商开展6G的早期交流和合作，同时在超表面、易部署、AI空口与三维连接等无线接入技术研究领域形成创新实例。

面向未来，中兴通讯追求极致的脚步从未停歇，愿与业界同仁一起，携手同心，共赢未来。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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