由于在大部分市场的成本降低，亚通集团（Axiata Group）在2024年第四季度减少了净亏损，但是在孟加拉国、印度尼西亚的固定宽带业务和区域基础设施部门的收入出现了两位数的下滑。

净亏损从2023年第四季度的6.95亿林吉特下降至2.248亿林吉特（5070万美元），收入下降8.9%至54亿林吉特。

首席执行官兼总经理Vivek Sood在其财报里解释说，尽管面临挑战，包括“印度尼西亚和马来西亚市场竞争加剧，孟加拉国的不确定性，以及印度尼西亚光纤扩容的资金需求”，“但是我们仍保持乐观”。

“我们预期，进一步的货币稳定、兼并的协同效应实现，以及持续的投资组合优化和资产的货币化将带来机遇。”

XL系列在印度尼西亚的利润增长了80%至1.459亿林吉特，换算成马来西亚林吉特后收入持平为25亿林吉特。

总部位于孟加拉国的Robi的收入下降近20%至8.611亿林吉特，利润增长82.9%，达到1.153亿林吉特，主要得益于外汇收益。

Dialog在斯里兰卡的销售额增长了10.2%至6911亿林吉特，利润增长37.5%，达到1.041亿林吉特。

按照固定汇率计算，其柬埔寨部门Smart的销售额增长6.6%，但以林吉特计算，为4.655亿，保持持平。

固定宽带收入在印度尼西亚下降了17.6%，达到2.449亿林吉特，据报道该部门亏损了1.141亿林吉特。

Edotco的销售额下降11.1%至6.846亿林吉特，但是利润翻一番，达到640万林吉特。

年度收益

集团全年录得9.468亿林吉特利润，扭转了2023年20亿林吉特亏损，得益于净融资成本的降低和外汇收益。

除Dialog外，所有运营公司的资本支出都有所下降。收入与223亿林吉特持平。